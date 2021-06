Spannung pur: Italien gewinnt mit 2:1 gegen Österreich

Die zuvor in den Gruppenspielen überzeugenden Italiener können ein frühes Ausscheiden in den K.o.-Spielen der Europameisterschaft gerade noch vermeiden. Sie setzen sich im Londoner Wembley gegen Österreich mit 2:1 erst in der nach Verlängerung durch.

Die Italiener hatten besonders in der zweiten Halbzeit grösste Mühe. Aber in der Verlängerung erzielten die eingewechselten Federico Chiesa und Matteo Pessina die erlösenden Tore. Sieben Minuten vor Schluss der Verlängerung verkürzte der ebenfalls eingewechselte Sasa Kalajdzic. Italien wird in den Viertelfinals auf Belgien oder Portugal treffen.

Das einzige Tor in der regulären Spielzeit schien nach 65 Minuten zu fallen. Es wäre Österreichs 1:0 gewesen. Aber das Tor von Marko Arnautovic wurde nach VAR-Konsultation wegen Offsides annulliert.

