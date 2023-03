Steigerung nach Horrorstart – die Noten zum 1:1 gegen GC

FM1-Today-Teamdurchschnitt: 4,5.

Fazit: Die Grün-Weissen finden, trotz des misslungenen Auftaktes gegen den tief gefallenen Rekordmeister, zeitweise die schon seit der Winterpause gesuchte Form. Sie können aber das gegen Ende der ersten Halbzeit angeschlagene Tempo in der zweiten Halbzeit nicht mehr durchziehen. Das Unentschieden ist so letztlich leistungsgerecht, in Anbetracht der engen tabellarischen Abstände hinter dem entrückten Leader YB aber dennoch als Rückschlag zu werten. Insbesondere die Kampfstärke von Captain Görtler fehlt den Espen an diesem Nachmittag sichtlich. Eine rasche Rückkehr würde die Suche nach der Konstanz mit Sicherheit drastisch vereinfachen. Beim kommenden Spiel wird die Aufgabe denn auch nicht einfacher: Bei der Cup-Revanche wartet im St. Jakobspark der unter Heiko Vogel wiedererstarkte FC Basel.