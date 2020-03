Wie der All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) in einem Communiqué schrieb, bemühe man sich seit Januar in enger Zusammenarbeit mit den Behörden um einen Notfallplan. Keine Option für die Organisatoren ist eine Austragung des Rasenturniers ohne Zuschauer.

Eine Verschiebung prüfe der entsprechende Ausschuss ebenso wie eine Absage, jedoch stehe aufgrund «der Beschaffenheit unserer Oberfläche» für Ausweichtermine nur ein sehr kurzes Zeitfenster zur Verfügung.