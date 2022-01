Novak Djokovic wird zur Ausweisung vorgeladen

Eine erstmalige Visa-Rücknahme wurde letzten Montag von einem australischen Gericht für ungültig erklärt. Vier Tage danach nahm Minister Hawke von seinem Veto-Recht Gebrauch und verbot dem Serben von neuem die Einreise. «Heute habe ich von meinem Recht, das Visa von Herr Novak Djokovic für ungültig zu erklären, Gebrauch gemacht», so Hawke in einer Erklärung, «und zwar auf der Basis, dass es im öffentlichen Interesse ist, so zu handeln.»

Er habe sich den Entscheid nicht leicht gemacht und sorgfältig alle Unterlagen geprüft, die ihm die Immigrationsbehörden, der australische Grenzschutz und Herr Djokovic vorlegten.

Novak Djokovic hat auch gegen den zweiten Entzug des Visums erneut Einsprache eingelegt. Ein Hearing in dieser Sache findet Ortszeit Melbourne um 20.45 Uhr (10.45 Uhr Schweizer Zeit) statt. Vorsitzender ist wie bei der ersten Gerichtsverhandlung Richter Anthony Kelly.

(red.)