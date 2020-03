Das Schöne am Tennis ist ja, dass nur schon durch die Spielanlage Social Distancing gegeben ist. Trotzdem sind bereits zahlreiche Turniere wegen des Coronavirus abgesagt worden. Kein Grund für Roger Federer, nicht trotzdem in Form zu bleiben und zu trainieren.

So zeigt er in einem Video auf Instagram, wie er ganz alleine – dick eingepackt – im Schneegestöber gegen eine Wand spielt. Dazu schreibt er: «Making sure I still remember how to hit trick shots.»