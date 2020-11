RLZ Wil: Vorwürfe wegen sexuellem Missbrauch

In Magglingen wurden Turnerinnen laut Tagesanzeiger-Recherchen nie sexuell missbraucht. Anders liegt der Fall im Ostschweizer Leistungszentrum in Wil. Eine 17-jährige Kunstturnerin beschuldigte den Frauen-Cheftrainer des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz (RLZO), sie sexuell missbraucht zu haben. Daraufhin ersetze des Leistungszentrum in Wil fast den gesamten Vorstand und schuf eine Anlaufstelle für minderjährige Mädchen, um sie vermehrt zu schützen, die gesamte Geschichte gibt's hier zum Nachlesen.