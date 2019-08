Vier weitere Schweizer Boote in den WM-Halbfinals

Nach dem Vierer-ohne haben sich am Mittwoch vier weitere Schweizer Boote an der WM in Linz-Ottensheim für die Halbfinals der Top 12 qualifiziert, drei davon in olympischen Disziplinen.

Der Doppelzweier Roman Röösli/Barnabé Delarze, Skifferin Jeannine Gmelin und der Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen mit Frédérique Rol und Patricia Merz, die allesamt zu den Medaillenkandidaten gehören, belegten in ihren Viertelfinals jeweils Platz 2. Röösli/Delarze mussten sich hauchdünn den Briten Graeme Thomas/John Collins geschlagen geben und haben den Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio praktisch auf sicher - einen solchen holen die ersten elf Paare. Gmelin war gegen die Neuseeländerin Emma Twiggs chancenlos. Eine Enttäuschung setzte es für Nico Stahlberg im Skiff ab. Der Gesamtweltcupsieger von 2017 verpasste den Sprung in die Top 12 als Vierter seiner Serie um 2,76 Sekunden. Im nicht-olympischen Leichtgewichts-Einer steht Jan Schäuble im Halbfinal - der erst 19-Jährige belegte im Viertelfinal Rang 2.