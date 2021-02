An Lara Gut-Behrami gibt es im Super-G kein Vorbeikommen. Die Tessinerin triumphiert in ihrer Spezialdisziplin in Garmisch-Partenkirchen auch im zweiten Rennen, womit sie innert Monatsfrist vier Super-G-Siege hintereinander vorweisen kann.

Gut-Behrami hat nun 30 Weltcup-Triumphe, 16 davon im Super-G, in ihrem Palmarès. Der dritte Disziplinensieg im Super-G nach 2014 und 2016 ist Gut-Behrami ebenfalls kaum mehr zu nehmen. Bei nur zwei noch ausstehenden Super-G und 195 Punkten Rückstand sind die Chancen von Corinne Suter, die am Montag in Garmisch Fünfte wurde, auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel nur noch theoretischer Natur. Im Gesamtweltcup liegt Gut-Behrami nach 22 von 33 Saisonrennen nur noch 42 Punkte hinter Petra Vlhova zurück. Die Slowakin überraschte im zweiten Super-G in Garmisch mit dem 2. Platz. Vlhova verlor 0,28 Sekunden auf die Seriensiegerin. Dritte wurde die Österreicherin Tamara Tippler (0,74 zurück).