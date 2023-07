Viertes Gold für Thurgauer Rollstuhl-Leichtathletin Catherine Debrunner

Der drittletzte Tag der Leichtathletik-WM in Paris ist aus Schweizer Sicht ein äusserst erfolgreicher. Der Abend glänzt golden und silbern. Catherine Debrunner (T53) und Manuela Schär (T54) holen in ihrem letzten Auftritt in der französischen Hauptstadt Gold über 400 m. Debrunner, als Paralympics-Siegerin, WM-Titelverteidigerin und Weltrekordhalterin haushohe Favoritin über die Bahnrunde, konnte von ihrer Lieblingsbahn 4 aus gestartet von Beginn an ein hohes Tempo anschlagen.

Die Britin Samantha Kinghorn, die ihr über 100 m die Goldmedaille weggeschnappt hatte, konnte Debrunner um über zwei Sekunden distanzieren. In 50,16 gelang der 28-jährigen Thurgauerin ein Weltmeisterschafts-Rekord; ihren Weltrekord vom Mai in Arbon verpasste Debrunner um 31 Hundertstel.

«Das ist das schönste Ende, das ich mir hätte vorstellen können», sagte Debrunner, die mit ihren vier Goldmedaillen und der Silbermedaille die erfolgreichste Athletin dieser Weltmeisterschaft ist. Sie habe sich schon einiges vorgenommen, meinte Debrunner, gerade über ihre Lieblingsdistanz 400 m. «Aber von so einer WM habe ich nur träumen können.»