St.Gallen – es ist einer dieser Frühlingstage: Der Blick aus dem Fenster verspricht Sonne und schönes Wetter, aber beim Schritt vor die Haustür ist es kälter als man denkt. Ich knüpfe also meine Jacke zu und suche weiter das Buddy Gym, die Trainingsstädte von Stephanie Egger. Mitten im Industriegebiet frage ich einen Passanten um Hilfe: «Ganz hinten.» Dank dieser genauen Angabe finde ich es dann auch, unscheinbar und versteckt taucht das Gym hinter den Fabriken auf. Komisch, denke ich mir, bald kämpft sie in der Königsklasse des Kampfsports in Las Vegas und hier schert sich keiner um sie.

Bescheiden und liebevoll

Treppen führen in den dritten Stock, einen Aufzug gibt es nicht. Angekommen im Buddy Gym begrüsst mich freundlich ein Hund. «Oh, tut mir leid, das ist meiner», sagt Stephanie Egger und führt den Hund an seinen Platz. Das Gym ist bescheiden und liebevoll eingerichtet, Bilder der Kämpfenden schmücken die Wände und die bekannten Boxergürtel erzählen von vergangenen Erfolgen. «Auch aus einem kleinen Gym kann man erfolgreich werden», wird mir Stepahnie Egger später sagen.

«Kampfsport ist ehrlich»

Egger ist zurückhaltend und spicht nur, wenn sie angesprochen wird. Ihre Muskeln fallen sofort ins Auge, würde man sie aber auf der Strasse treffen, wäre sie unauffällig. Wie kommt sie zum Kampfsport? «Kampfsport ist das Ehrlichste, was man machen kann. Fehler und Schwächen werden direkt bestraft.» Erst jetzt, wo wir über ihren Sport sprechen, kommen wir ins Reden. Mit einer scheuen Begeisterung in den Augen schwärmt von den Kämpfen, die sie am vergangenen Wochenende geschaut hat. Sie empfiehlt mir, die Kämpfe unbedingt nachzuschauen: «Es war krass!»