Bratwurst und Bier im Stadion mussten die Schweizer Fussballfans spätestens seit der Verschärfung der Massnahmen durch den Bundesrat am 18. Oktober wieder eintauschen gegen – nun, gegen Bratwurst und Bier im Wohnzimmer. Vielleicht gibt es zu Hause auch eher Pizza und Bier.

Auf jeden Fall sind Stadionbesuche wieder in weite Ferne gerückt. Im Fokus der Fussballfans steht dagegen das breite Streaming-Angebot der Schweiz. So eine Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag mit den Jungs ist ja nicht zu verachten, dazu noch ein paar nette Spiele aus der Super-, oder auch der Premier League:

So ziemlich alles ist möglich und wird übertragen – nur kann das recht teuer werden. Und unübersichtlich.

Wer bringt was?

Erst einmal gilt es, Licht in den Fussballdschungel zu bringen. Das heisst: In Erfahrung zu bringen, was ich bei welchem Anbieter geboten kriege. Denn die Rechteverteilung in der Schweiz bleibt ein Flickenteppich.