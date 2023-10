Weltcup-Saison: Jolanda Neff zum Abschluss knapp neben dem Podest

Den letzten Sieg holte sich - trotz eines platten Hinterreifens um Rennmitte - die Französin Loana Lecomte 15 Sekunden vor der Schwedin Jenny Rissveds. Mit Alessandra Keller (8. Platz), Sina Frei (9.) und Nicole Koller (10.) fuhren drei weitere Schweizerinnen in die Top 10.

Bei schwierigen, radquer-ähnlichen Bedingungen näherte sich Neff dem Podest auf der technisch anspruchsvollen Strecke mit einer starken Aufholjagd noch bis auf 15 Sekunden an. Um im Finish auch noch die Niederländerin Puck Pieterse zu überholen, die bereits als Gesamtweltcupsiegerin feststand, reichten die Kräfte nicht mehr.

Für Neff, deren Formkurve nach komplizierten Monaten zuletzt nach oben zeigte, ist es das beste Saisonresultat. Eine Woche zuvor war die 30-Jährige in Snowshoe Fünfte geworden.

Zwei Jahre nach dem Dreifachtriumph an den Olympischen Spielen in Tokio stehen für die Schweizer Frauen in der Weltcupsaison 2023 bloss zwei Podestplätze zu Buche. Für beide zeichnete die letztjährige Gesamtweltcupsiegerin Keller verantwortlich.

(sda)