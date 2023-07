Wie Catherine Debrunner eine der schnellsten Frauen der Welt wurde

Catherine Debrunner ist wieder einmal in Paris. Wie im Mai, als sie als erste Schweizer Frau einen Laureus Award in Empfang nehmen kann. Damals steht sie mit Weltstars wie Lionel Messi oder der jamaikanischen Sprinterin Shelly-Ann Fraser-Pryce auf der Bühne und nimmt ihre Auszeichnung als «Sportsperson of the Year with a Disability» entgegen. Diesmal sitzt in der Lobby des Pullman Hotels im Süden von Paris und sagt: «Ich kann noch gar nicht wirklich realisieren, was in den letzten Monaten alles passiert ist. Es scheint schon krass, aber ich freue mich mega.»

Gegenüber TVO spricht die 28-Jährige im Video oben über ihre grossartige Leistung.

Erfolgreichste Athletin an der Leichtathletik-WM

Debrunner verlässt die französische Hauptstadt als fünffache Medaillengewinnerin. Viermal Gold und einmal Silber. Keine Athletin ist an der Leichtathletik-WM erfolgreicher als die 28-jährige Thurgauerin. Auf dem Podest der fleissigsten Medaillensammler sind mit Manuela Schär (2mal Gold/2mal Silber) und Marcel Hug (3mal Gold) zwei Teamkollegen.

Doch nicht primär ihre Erfolge an der WM lassen Debrunner Mühe bekunden, das Geschehene überhaupt einzuordnen, sondern was drumherum noch alles passierte. Die fünf Medaillen sind nur fünf weitere Steine in ihrem Erfolgspuzzle, das sie in den letzten Jahren kontinuierlich zusammensetzte und zur schnellsten Frau der Welt auf der Bahn werden liess.

Lehrerin auf Stand-by

Es ist noch gar nicht lange her, da hat die Ostschweizerin eine zweite Leidenschaft neben der Leichtathletik. Bis im Februar 2022 unterrichtet sie an einer Primarschule im aargauischen Waltenschwil als Klassenlehrerin. Dieser Beruf bereitet ihr grosse Freude, weil sie dort einfach Frau Debrunner sein kann, ohne dass die Resultate auf der Bahn irgendeine Rolle spielen würden. Und doch stellt sie damals fest, dass diese Tätigkeit zu sehr an ihrem Energiehaushalt zehrt. Dass die Erholung auf der Strecke bleibt und damit ein entscheidender Erfolgsfaktor fehlt. Deshalb entschliesst sie sich, die Karriere im Klassenzimmer auf einen Zeitpunkt nach ihrer Karriere als Leichtathletin zu verschieben und ist seither Vollprofi.

Denn spätestens im September 2021 hat Debrunner gesehen und gespürt, dass sie eine der schnellsten Frauen der Welt sein kann, als sie an den Paralympics in Tokio überlegen zu Gold und dem grössten Erfolg ihrer Karriere fährt. Natürlich über 400 m, die Distanz also, über die für sie alles anfängt. In der sie 2019 in Dubai erstmals Weltmeisterin wird, später Europameisterin und Weltrekordhalterin. «Zum 400 m habe ich eine spezielle Verbindung», sagt Debrunner. Auch zur Bahn 4, die ihr sowohl in Dubai, als auch in Tokio und Paris Glück gebracht hat.

Eine wegweisende Begegnung

Eine entscheidende Rolle im Aufstieg Debrunners hat Arno Mul inne. Der Niederländer war über mehrere Jahre Trainer des niederländischen Para-Leichtathletik-Teams und lernt die Schweizerin 2019 in einem Trainingslager in Teneriffa kennen. Debrunner fühlt sich auf Anhieb wohl in diesem Umfeld und fragt Mul an, ob er ihr Coach sein könne. 2020 kommt die Zusammenarbeit zustande, und mittlerweile sind die beiden sehr oft zusammen unterwegs zum Trainieren. «Arno hat mir geholfen, mehr an mich zu glauben und grössere Träume zu haben», sagt Debrunner. «Es gibt keinen besseren Trainer für mich.»

Mul gründet nach seinem Abgang vom niederländischen Verband sein eigenes Team, das Spitzenathletinnen und -athleten verschiedener Nationen vereint, wie die Finnin Amanda Kotaya, die Türkin Hamide Kurt Dogangün, den Kanadier Brent Lakatos oder eben Catherine Debrunner. Red Velvet Racing Team nennen sie sich. In Anlehnung an das gleichnamige Gebäck, das bei einem Trainingslager auf Kreta einst hoch im Kurs war.