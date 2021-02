Zweite Chance für die Speed-Rennfahrerinnen in Val di Fassa: Am Samstag steht in Italien die zweite Abfahrt auf dem Programm. Schaffen es Lara Gut-Behrami und Corinne Suter wieder auf das Podest? Hier kannst du das Rennen ab 11 Uhr live und im Ticker mitverfolgen.