Abfahrts-Doppelsieg in Val di Fassa: Gut-Behrami gewinnt vor Suter

Lara Gut-Behrami baute mit ihrem 32. Weltcupsieg, dem elften in der Abfahrt, auch ihre Führung im Gesamtweltcup deutlich aus. Die 29-Jährige liegt nun um 107 Punkte vor Petra Vlhova (1147:1040). Die Slowakin klassierte sich in der zweiten Abfahrt im Trentino als Zwölfte ausserhalb der Top 10.

Spannend bleibt auch der Kampf in der Abfahrts-Wertung. Sowohl Suter (410 Punkte) wie auch Gut-Behrami (383) können die mit 480 Punkten führende Sofia Goggia noch abfangen. Die Italienerin muss Mitte März beim Weltcup-Finale in Lenzerheide verletzungsbedingt zuschauen.

Die Obwaldnerin Michelle Gisin (7.) und die Bündnerin Jasmine Flury (8.) rundeten das Schweizer Top-Ergebnis in der zweiten Abfahrt in Val di Fassa ab. Am Sonntag folgt im Trentino noch der Super-G.