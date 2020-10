Die Italienerin Marta Bassino führt beim alpinen Saisonauftakt in Sölden das Klassement nach dem ersten Lauf des Riesenslaloms vor Federica Brignone an. Die Schweizerinnen sind in Lauerstellung. Den zweiten Lauf kannst du hier ab 13 Uhr mitverfolgen.

Als Beste von Swiss-Ski liegt Michelle Gisin ex-aequo mit der neuseeländischen Vorjahressiegerin Alice Robinson auf Rang 4. Der Rückstand der Engelbergerin auf die Führende Bassino beträgt 1,18 Sekunden, zum Podest fehlen 26 Hundertstel. Unmittelbar hinter Gisin liegt Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin, die einen Rückstand von 1,39 Sekunden auf die Spitze aufweist, hat das Rennen in Sölden 2013 und 2016 gewonnen. Ebenfalls eine gute Leistung zeigte Wendy Holdener, die das Rennen mit der Startnummer 1 eröffnet hatte. Die Schwyzerin liegt bei Halbzeit auf Rang 7. Holdener hatte sich erst kurzfristig für einen Start entschieden, nachdem sie Anfang September bei einem Trainingssturz in Saas-Fee eine nicht-verschobene Fraktur des rechten Wadenbeinkopfes erlitten hatte. Erst am Montag hatte sie von den Ärzten grünes Licht erhalten, dass sie wieder auf die Ski zurückkehren kann. Eine Klasse für sich waren die beiden Italienerinnen Bassino und Brignone, die Gesamtweltcupsiegerin der letzten Saison. Bassino geht mit einem Vorsprung von 0,58 Sekunden in die Entscheidung, ihren bislang einzigen Weltcupsieg feierte sie vor einem Jahr beim Riesenslalom in Killington. Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin verzichtete wegen Rückenproblemen auf einen Start auf dem Rettenbach-Gletscher. Der zweite Lauf wird um 13.00 Uhr gestartet. Das Rennen findet - wie auch der Riesenslalom der Männer am Sonntag - ohne Zuschauer statt. (sda/red.)