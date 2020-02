Zum Einsatz kam es am Freitagmorgen bei Olten. In einem Stall war ein Teil des Bodens eingebrochen. In der Folge fielen fünf Kühe in ein Güllenloch. Die Kantonspolizei Solothurn und der Grosstier-Rettungsdienst konnten alle Kühe aus der Jauchegrube befreien.