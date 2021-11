Michelle Gisin startet ansprechend in den Slalom-Weltcup. Die Engelbergerin liegt in Levi nach dem ersten Lauf als Fünfte in Podestnähe. Wendy Holdener greift am Nachmittag vom 8. Zwischenrang aus an. Der 2. Lauf startet um 13.30 Uhr – hier kannst du ihn live mitverfolgen.

Petra Vlhova fährt die Bestzeit, knapp vor Mikaela Shiffrin © KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati