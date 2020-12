Gisin hinter Shiffrin auf dem zweiten Zwischenrang

Wenig, genau gesagt zwei Hundertstel, fehlte, und Michelle Gisin hätte wie vor gut fünf Wochen in Levi das Klassement nach dem ersten Durchgang angeführt. In Finnland hatte sie sich den zwischenzeitlichen Spitzenplatz mit Petra Vlhova geteilt. Am Ende klassierte sich die Innerschweizerin hinter der Slowakin als Zweite.

Erster Weltcup-Sieg seit fast 20 Jahren rückt in greifbare Nähe

Nun bietet sich Michelle Gisin erneut die Chance, erstmals ein Weltcup-Rennen zu gewinnen und damit ein Stück Schweizer Skigeschichte zu schreiben. Letzte Schweizer Slalom-Siegerin im Weltcup war Marlies Oester. Die Adelbodnerin hatte am 20. Januar 2002 in Berchtesgaden gewonnen.

Lange war vorab Wendy Holdener zugetraut worden, die überlange sieglose Zeit zu beenden. 24 Mal stand die Schwyzerin nach einem Weltcup-Slalom schon auf dem Podium, ganz nach vorne reichte es ihr bisher nie. In Semmering nimmt Holdener im Zwischenklassement mit 69 Hundertsteln Rückstand auf Mikaela Shiffrin Platz 5 ein. Mélanie Meillard büsste gut zweieinhalb Sekunden ein.

Vlhova nur Sechste

Mikaela Shiffrin meldete sich mit der Bestzeit zwei Wochen nach ihrem Sieg im zweiten Riesenslalom in Courchevel nun auch im Slalom wieder zurück. Letztmals in ihrer bevorzugten Disziplin hatte die Amerikanerin auf den Tag genau vor einem Jahr in Lienz im Osttirol gewonnen. Einen guten Monat später verstarb ihr Vater an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Nach diesem schweren Schicksalsschlag hatte Mikaela Shiffrin im vergangenen, wegen Corona vorzeitig zu Ende gegangenen Winter keine Rennen mehr bestritten.

Die letzten fünf Slaloms hatte allesamt Petra Vlhova gewonnen. In Semmering kam die Führende im Gesamtweltcup nicht wie erwartet auf Touren. Als Sechste büsste sie 89 Hundertstel auf Shiffrins Bestzeit ein.