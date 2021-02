Amerikanische Doppelführung im 1. Lauf, Gut-Behrami und Gisin nahe dran

Nach den Wirren in den Parallelrennen kommen die Technikerinnen an der WM in Cortina in den Kerndisziplinen zum Zug. Legen Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin im Riesenslalom noch eine Schippe drauf? Den ersten Lauf gibt es ab 10 Uhr live im Stream und Ticker.

8, 5, 3 - dies sind die Klassierungen von Michelle Gisin in ihren bisherigen drei Auftritten in Cortina. Ihre Hauptrennen kommen jetzt. Im Riesenslalom am Donnerstag hat die Obwaldnerin die Chance, nach Kombinations-Bronze nachzulegen. Schon zwei Podestplätze weist Lara Gut-Behrami vor. Auch der entfesselten Tessinerin ist alles zuzutrauen. Mit der vierfachen Saisonsiegerin Marta Bassino, deren italienischer Landsfrau Federica Brignone, der zweifachen französischen Riesenslalom-Weltmeisterin Tessa Worley sowie Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova bilden Gisin und Gut-Behrami den Kreis der Favoritinnen.