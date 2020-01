Hählen mit erstem Podestplatz – Shiffrin siegt zum 65. Mal

Endlich: In ihrem 76. Weltcuprennen erreicht Joana Hählen ihre erste Top-3-Platzierung. Die Bernerin wird in der Abfahrt in Bansko Dritte hinter Mikaela Shiffrin und Federica Brignone.

Endlich hat auch Joana Hählen ihren ersten Weltcup-Podestplatz auf sicher. Schneller als die 28-jährige Berner Oberländerin waren in Bulgarien einzig die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die ihren 65. Weltcupsieg feierte, und die Italienerin Federica Brignone (0,18 Sekunden zurück). Während Hählen auf Shiffrin 23 Hundertstel einbüsste, verpassten die weiteren Schweizerinnen im bulgarischen Skiort Spitzenplatzierungen. Corinne Suter, nach 35 Fahrerinnen Zwölfte, verlor auf der steilen und technisch sehr schwierigen Strecke über zwei Sekunden auf die Siegerin. Die Schwyzerin behauptete trotz ihrer schlechtesten Klassierung des Winters die Führung in der Disziplinen-Wertung gegenüber Shiffrin (247:206 Punkte).