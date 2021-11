Michelle Gisin startet ansprechend in den Slalom-Weltcup. Die Engelbergerin liegt in Levi nach dem ersten Lauf als Fünfte in Podestnähe. Wendy Holdener greift am Nachmittag vom 8. Zwischenrang aus an. Doch für Podestplätze hat es den beiden nicht gereicht, Holdener fährt auf Platz 7, Gisin auf Platz 8.

Petra Vlhova fährt die Bestzeit, knapp vor Mikaela Shiffrin © KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati