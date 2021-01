Michelle Gisin fährt erneut aufs Podest – Gut Vierte, Holdener Achte

Michelle Gisin, tags zuvor als Dritte erstmals im Riesenslalom auf dem Podest, büsste 0,66 Sekunden auf Dominatorin Bassino ein. Dritte wurde die Slowenin Meta Hrovat (0,73 zurück). Die zur Halbzeit führende Amerikanerin Mikaela Shiffrin fiel am Nachmittag in den 6. Rang zurück.

Neben der Engelbergerin Gisin erreichten zwei weitere Schweizerinnen in Slowenien Top-Resultate. Lara Gut-Behrami, zuvor schon in allen vier Riesenslaloms des Winters in den Top 10, wurde mit 1,14 Sekunden Rückstand Vierte. Gleich gut klassiert war die 27-fache Weltcupsiegerin aus dem Tessin in dieser Disziplin zuletzt im Januar 2017.

Wendy Holdener zeigte auf dem Hang, auf welchem sie im Vorjahr Dritte geworden war, die erhoffte Reaktion auf ihr Ausscheiden am Vortag. Die Schwyzerin erreichte als Achte ihre mit Abstand beste Saisonklassierung im Riesenslalom. Die Zürcherin Simone Wild war am Sonntag als 29. die vierte Schweizerin in den Punkten.

Camille Rast und Mélanie Meillard büssten im ersten Lauf in Kranjska Gora mehr als 4,5 Sekunden ein und verpassten die Finalteilnahme als 31. und 32. knapp. Corinne Suter schied wie schon am Samstag nach vielversprechenden Zwischenzeiten aus. Priska Nufer, die am Vortag als 19. ihr bestes Riesenslalom-Ergebnis erreicht hatte, kam nur wenige Tore weit.

Von Slowenien disloziert der Weltcup der Frauen ins Wallis. In Crans-Montana steht am Freitag und Samstag je eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G auf dem Programm. Das erste Abfahrts-Training auf der Piste Mont Lachaux ist für Mittwoch angesetzt.