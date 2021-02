Michelle Gisin gewinnt WM-Bronze hinter Shiffrin und Vlhova

Auf Shiffrin büsste Gisin in der Endabrechnung 89 Hundertstel ein, auf die zweitplatzierte Slowakin Petra Vlhova allerdings nur drei Hundertstel. Für die Obwaldnerin war es die zweite WM-Medaille nach Silber vor vier Jahren in St. Moritz in der Kombination.

In jenem Rennen hatte Wendy Holdener gewonnen. In Cortina d'Ampezzo schied die Schwyzerin im Slalom wie die nach dem Super-G führende Italienerin Federica Brignone aus.

Nach dem ersten Wettkampf-Teil, dem Super-G, war eine enge Ausmarchung um den Kombinations-Titel erwartet worden. Im Slalom aber war Shiffrin eine Klasse für sich. Die Amerikanerin sicherte sich den bereits sechsten WM-Titel. An den letzten vier Weltmeisterschaften hatte sie Gold im Slalom und dazu vor zwei Jahren in Are auch Gold im Super-G gewonnen.