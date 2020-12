Odermatt und Meillard schielen Richtung Podest

In Führung liegt Zan Kranjec. Der Slowene weist einen Vorsprung von einer knappen halben Sekunde auf Odermatt, den drittplatzierten Franzosen Alexis Pinturault und Meillard auf.

Die Schweizer knüpften an ihre Leistungen in Sölden an, wo Odermatt, Gino Caviezel und Meillard vor sieben Wochen mit den Rängen 2, 3 und 5 auf Anhieb ein grosses Ausrufezeichen gesetzt hatten. Caviezel schied in Santa Caterina aus, doch die beiden Teamkollegen schufen sich erneut die Ausgangslage, um um den Sieg mitzufahren. Odermatt und Meillard zeigten damit auf, dass ihnen die Zwangspause nach positiven Corona-Tests nichts anhaben konnte.

Wie Caviezel kam auch Justin Murisier weniger gut mit den schwierigen Bedingungen zurück. Der Walliser, der sich coronabedingt ebenfalls in Isolation begeben musste, büsste gut zweieinhalb Sekunden auf Kranjec' Bestzeit ein. In Sölden hatte Murisier mit Platz 11 überzeugt.

Die Fahrer finden in der Station im Veltlin, in der an der WM 2005 die Frauen-Wettbewerbe ausgetragen wurden und die für die in Val d'Isère wegen Schneemangels abgesagten Rennen als Ersatzort einsprang, schwierige Bedingungen vor. Über Nacht waren rund 30 Zentimeter Neuschnee gefallen, und auch während des ersten Durchgangs hielt der Niederschlag an.