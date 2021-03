Weltmeisterin Liensberger, die vor einer Woche in Are in Schweden zum ersten Mal auch im (Slalom-)Weltcup gewonnen hat, führt das Zwischenklassement mit sieben Zehnteln Vorsprung vor der Norwegerin Kristin Lysdahl und neun Zehntel vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin an. Petra Vlhova geriet mit 1,84 Sekunden Rückstand noch deutlicher ins Hintertreffen. Die Slowakin führt in der Disziplinen-Wertung mit 22 Punkten Vorsprung vor Liensberger und 37 Punkte vor Shiffrin.

Vlhova würde der 6. Rang genügen, um die (erwartete) vorzeitige Entscheidung in der Gesamt-Wertung herbeizuführen. In jener Rangliste führt sie mit 96 Punkten Vorsprung vor Lara Gut-Behrami, die im Slalom nicht am Start ist. Um sich aber wie im Vorjahr den Sieg im Slalom-Weltcup zu sichern, muss Vlhova mindestens Zweite werden.

Die Schweiz ist nach den positiven Coronavirus-Fällen von Wendy Holdener und Mélanie Meillard nur mit einem Duo am Start. Michelle Gisin liegt mit 1,24 Sekunden Rückstand auf dem 5. Platz, Camille Rast, die nach dem Start den linken Stock lange nicht richtig zu fassen bekam, büsste 3,3 Sekunden ein.