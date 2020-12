Ramon Zenhäusern gewinnt den Slalom

Ramon Zenhäusern startet perfekt in den Slalom-Winter. Der Walliser gewinnt in Alta Badia und sichert sich seinen zweiten Weltcup-Sieg in dieser Disziplin.

Zenhäusern siegte mit acht und zwölf Hundertsteln Vorsprung vor den Österreichern Manuel Feller und Marco Schwarz. Der nach dem ersten Lauf führende Südtiroler Alex Vinatzer wurde Vierter. Zenhäusern, der im März vergangenen Jahres in Kranjska Gora seinen ersten Sieg im Slalom errungen hatte, machte im zweiten Durchgang sieben Plätze gut. Insgesamt war es Zenhäuserns vierter Sieg auf dieser Stufe. Zweimal gewann er auch den Parallelslalom in Stockholm. Den umgekehrten Weg ging Daniel Yule. Er fiel im zweiten Durchgang vom 2. auf den 7. Platz zurück. Drittbester Schweizer war Tanguy Nef. Der Genfer lieferte mit Rang 8 das zweitbeste Ergebnis seiner noch jungen Karriere ab. Weltcup-Punkte gewannen auch Loïc Meillard, der sich im zweiten Lauf um 10 Ränge auf Platz 13 verbesserte, Luca Aerni, der 7 Positionen gutmachte und Platz 17 belegte, und Marc Rochat auf Platz 29. (SDA/red)