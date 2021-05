Russland und die Schweiz liegen in der Tabelle der Gruppe A punktgleich mit der Slowakei an der Spitze. Ein Sieg für die jeweilige Nation in diesem Duell würde die Viertelfinalqualifikation wohl sicherstellen. Und die Chancen für die Schweiz stehen gut, denn die letzten drei Direktduelle gegen Russland konnten als Siege verbucht werden. Das Gruppenspiel gibt's hier ab 15.15 Uhr im Liveticker.