Schafft Loic Meillard einen Podestplatz?

Für die Laufbestzeit war wiederum der Weltmeister besorgt. Der Franzose Mathieu Faivre, am Vortag am Ende Zweiter hinter Filip Zubcic, schuf sich ein Polster von gut vier Zehnteln auf Meillard. Der Disziplinenleader Alexis Pinturault büsste als Dritter bereits 79 Hundertstel auf seinen Landsmann ein.

Marco Odermatt greift am Nachmittag wie tags zuvor vom 6. Platz aus an. Die Hypothek des Nidwaldners auf Faivre beträgt 1,20 Sekunden, zum Podest fehlen ihm vier Zehntel. Als Fünfter war Odermatt am Samstag der beste Schweizer vor Meillard (8.) und Murisier (13.). Dieses Mal mischt auch Gino Caviezel in den Top 15 mit. Zumindest die Top 10 liegen für den Bündner noch drin, der sich in den letzten Wochen schwergetan hat.

Der zweite Lauf beginnt um 13 Uhr. Vortagessieger Zubcic wird das Feld von hinten aufrollen müssen, will er im Kampf um die kleine Kristallkugel den Kontakt zu Pinturault halten und nicht von Odermatt wieder vom 2. Platz verdrängt werden. Der Kroate büsste wegen eines Fahrfehlers mehr als drei Sekunden ein.