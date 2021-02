Schweizer Männer gehen leer aus – Odermatt auf Platz 5

Filip Zubcic gewinnt in Bansko den ersten von zwei Riesenslaloms an diesem Wochenende. Der Kroate startete als Zweitplatzierter in den zweiten Lauf, wo ihm dann eine perfekte Fahrt gelang. Auf diese perfekte Fahrt hatte auch Riesenslalom-Weltmeister Mathieu Faivre keine Antwort mehr. Der Franzose wurde Zweiter. Stefan Brennsteiner komplettiert das Podest. Der Österreicher war die grosse Überraschung in Bransko. Mit der Startnummer 24 erreichte er im ersten Durchgang Rang fünf. Im zweiten Lauf konnte er sich gar nochmals steigern.

Eine Steigerung gelang auch Marco Odermatt, der von Rang sechs auf fünf kletterte. Im Kampf um die kleine Kristallkugel musste der Nidwaldner aber einen Rückschlag verkraften, da Alexis Pinturault, Leader in der Disziplinenwertung, Vierter wurde. Mit Loic Meillard fuhr ein weiterer Schweizer in die Top Ten. Er wurde Achter. Weltcuppunkte gab es auch für die Swiss-Ski-Athleten Justin Murisier (13. Schlussrang), Gino Caviezel (21.) und Semyel Bissig (25.).

Hier der Liveticker des Riesenslaloms zum Nachlesen: