Heute steht der Slalom am Chuenisbärgli in Adelboden an. Zenhäusern startet mit der Nummer eins, Yule mit der sechs. Es wird keine leichte Aufgabe für die Schweizer: Auch Fahrer wie Feller, Strasser oder Kristoffersen haben das Podest im Visier. Hier kannst du den 1. Lauf live mitverfolgen.