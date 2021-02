Nach der sieglosen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo geht es in Bulgarien für die Schweizer wieder um wertvolle Weltcup-Punkte. Dabei stehen in Bansko am Samstag und Sonntag zwei Riesenslalom-Rennen auf dem Programm. Hier könnt ihr das Rennen live und im Ticker ab 10 Uhr mitverfolgen.