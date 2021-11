Gut-Behrami schloss die Qualifikation nach zwei Läufen als Achte ab, Ellenberger als Zwölfte und Kasper als Sechzehnte. Die überraschende Bündnerin war um einen Hundertstel schneller als Teamkollegin Simone Wild. Das Klassement führt die Norwegerin Thea Louise Stjernesund vor der Slowenin Andreja Slokar und ihrer Landsfrau Kristin Lysdahl an.

Neben der hauchdünn gescheiterten Wild schieden aus dem Schweizer Team auch Jasmina Suter, Camille Rast, Delia Durrer und Amélie Klopfenstein aus.

Teilnahmeberechtigt am eigentlichen Wettkampf, dem einzigen seiner Art in diesem Weltcup-Winter, sind die besten 16 der Qualifikation. Das Parallelrennen beginnt am Abend um 17.00 Uhr. Die Achtel-, Viertel- und Halbfinals werden wie der Final in zwei Durchgängen mit je einer Fahrt auf den beiden Kursen ausgetragen.

In der Startliste fehlen zahlreiche grosse Namen. Neben der an den Händen verletzten Wendy Holdener sind unter anderen auch Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova nicht dabei. Die Amerikanerin verzichtet wegen Rückenproblemen, die Vorjahressiegerin aus der Slowakei räumt der Vorbereitung auf die zwei Slaloms vom kommenden Wochenende in Levi in Finnland Priorität ein.