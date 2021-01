Slalom am Chuenisbärgli: Meillard auf Podestkurs

Meillard büsste am Tag nach seinem dritten Rang im Riesenslalom vier Zehntel auf den führenden Franzosen Clément Noël ein und war damit praktisch zeitgleich mit Noëls zweitplatziertem Teamkollegen Victor Muffat-Jeandet und dem viertklassierten Österreicher Marco Schwarz.

Zweitbester Schweizer ist Tanguy Nef. Der Genfer liegt mit acht Zehnteln Rückstand unmittelbar vor Ramon Zenhäusern, der wie Daniel Yule den (eigenen) Erwartungen nicht ganz gerecht wurde. Der mit der Nummer 1 gestartete Zenhäusern war neun Zehntel langsamer als Noël.

Yule handelte sich sogar eine Hypothek von 1,3 Sekunden ein, womit die Reaktion auf die bisher nicht wunschgemässen Auftritte vorerst ausblieb. Nach den drei Slaloms, die auf weicher Piste gefahren wurden, kam der Vorjahressieger auch auf der gewohnteren, harten Unterlage nicht wie erhofft zurecht.

Zu den 30 Finalisten zählen erfreulicherweise auch Marc Rochat, Luca Aerni und Noël von Grünigen. Rochat und Aerni waren zuletzt zweimal im ersten Durchgang ausgeschieden beziehungsweise hatten sie die Qualifikation verpasst. Der mit der Nummer 59 ins Rennen gegangene Von Grünigen schaffte den Sprung in den zweiten Durchgang zum zweiten Mal in seiner Karriere. In der Entscheidung nicht dabei ist Sandro Simonet.

Wie für Yule verlief auch für Noël die erste Phase des Winters nicht nach Wunsch. Der 5. Rang in Madonna als bisheriges Bestergebnis entspricht bei nicht seinem Standard.