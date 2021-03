Zenhäusern war nur einen Hundertstel langsamer als der drittplatzierte WM-Zweite Adrian Pertl aus Österreich. Auf Pertls führenden Landsmann Marco Schwarz büsste Zenhäusern sechs Zehntel ein.

Zeitlich am nächsten kam dem Gewinner der Disziplinen-Wertung Clément Noël. Der Franzose geht mit einem Rückstand von 18 Hundertsteln in den zweiten Lauf.

Zenhäusern stand bisher viermal im zu Ende gehenden Winter auf dem Podium. Nach dem Sieg zum Auftakt in Alta Badia war er in den letzten drei Slaloms stets bei der Siegerehrung dabei, in Chamonix zweimal als Zweiter, in Kranjska Gora als Dritter.

Loïc Meillard ist nach dem ersten Lauf als zweitbester Schweizer mit einer knappen Sekunde Rückstand auf Schwarz Siebter. Tanguy Nef und Luca Aerni büssten 2,3 Sekunden ein. Daniel Yule beendete eine enttäuschend verlaufene Saison mit einem Ausfall.

