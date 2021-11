Eigentlich hätte die erste Abfahrt der Saison schon am Freitagabend stattfinden sollen. Weil es so stark geschneit hat, gehen unsere Schweizer Abfahrt-Spezialisten aber erst heute an den Start. Ab 20.15 Uhr kannst du das Rennen hier live mitverfolgen.

Marco Odermatt teilt in der Gesamtwertung Platz 1 mit Christian Hirschbühl. © Keystone