Am 11. Januar hatte Corinne Suter die Abfahrt von Zauchensee gewonnen, nun schlug die 25-Jährige auf der teils stark vereisten Kandahar erstmals auch in einem Super-G zu. Anfang der Saison in Lake Lake Louise hatte sie als Dritte zum bisher einzigen Mal in dieser Disziplin das Podest erreicht.

Wendy Holdener egalisierte als überraschende Dritte ihr bisher Ergebnis im Super-G. In die Top 10 schaffte es zudem auch Michelle Gisin als Siebente.