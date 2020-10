Toggenburger Snowboarder schafft Weltpremiere-Sprung

Die Weltneuheit sei seit fünf Jahren in seinem Kopf herumgeschwirrt, erklärt der Toggenburger Scherrer in einer Medienmitteilung von Swiss-Ski. Er habe aber lange nicht gewusst, wie er sich an den Sprung herantasten wolle. «Ich wusste nicht, wie ich mich an diesen Sprung herantasten sollte. Ich hatte keinen Anhaltspunkt, keine Video-Aufnahmen, woran ich mich hätte festhalten können. Nichts. Eine Extremsituation für die Psyche. Schliesslicht schmeisst du deinen Körper in die Pipe und weisst nicht genau, wie es ausgeht.»

Doch er fand einen Weg, in Crans-Montana. Im Frühling dieses Jahres trainierte das Snowboard Freestyle-Team zwei Wochen im Walliser Skiort, auf dem Landingbag hoch oben auf dem Gletscher Plaine Morte.

Ein halbes Jahr und kein einziges Halfpipe-Training später folgte die Verwirklichung in Saas-Fee auf dem Schnee. Anfang Oktober steht Scherrer, 26-jährig, als erster Snowboarder weltweit einen Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose. «Ein energiegeladener Moment», sagt Scherrer gewohnt bescheiden. «Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Trick direkt am zweiten Trainings-Tag nach so einer langen Schneepause machen werde.»