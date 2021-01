Vielversprechender Platz 4 für Luca Aerni

Am Tag nach seinem grossartigen Auftritt im zweiten Durchgang, in dem er vom 29. in den 4. Rang vorgeprescht war, bestätigte Aerni seine aktuelle Hochform erneut. Nunmehr büsste er eine gute halbe Sekunde auf den führenden Henrik Kristoffersen ein und hat damit die Chance auf einen Podestplatz. Der drittklassierte Österreicher Marco Schwarz war nur neun Hundertstel schneller.

Zweitbester Schweizer war Ramon Zenhäusern. Er weist eine knappe Sekunde Rückstand auf Kristoffersen auf. Daniel Yule kam mit den Bedingungen auf der im Vergleich zum Samstag härter gewordenen, mit viel Salz präparierten Piste und dem zuweilen stark drehenden Kurs nicht wunschgemäss zurecht. Yule war anderthalb Sekunden langsamer als Kristoffersen. Loïc Meillard und Tanguy Nef schieden aus.

Kristoffersen, der tags zuvor im ersten Durchgang schon am zweiten Tor eingefädelt hatte, führt das Klassement mit 23 Hundertsteln Vorsprung vor dem Franzosen Alexis Pinturault an.

Pinturaults Landsmann Clément Noël, der Sieger vom Vortag und Gewinner des Vorjahres, handelte sich mit einem groben Patzer einen grossen Rückstand ein und wird den zweiten Lauf verpassen.