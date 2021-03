Vlhova führt vor Shiffrin – Holdener und Gisin auf Plätzen 4 und 5

Die Slowakin, der die Startnummer 1 auf der weichen und stark abbauenden Piste in die Karten spielte, führt 41 Hundertstel vor Mikaela Shiffrin und 57 Hundertstel vor Katharina Liensberger. Wendy Holdener und Michelle Gisin belegen die Zwischenränge 4 und 5. Ihr Rückstand auf Vlhova beträgt 68 Hundertstel respektive 1,15 Sekunden.

Der zweite Lauf beginnt um 16.30 Uhr. Camille Rast dürfte in diesem vertreten sein, Mélanie Meillard wohl nicht. Rast war nach 33 Fahrerinnen im 18. Rang klassiert, Meillard nach einem Malheur am Start mit mehr als vier Sekunden Rückstand auf dem letzten Platz der ins Ziel gekommenen Fahrerinnen. Die beiden Westschweizerinnen kämpfen noch um die Qualifikation für das Weltcup-Finale der besten 25 von kommender Woche in Lenzerheide. Meillard liegt in der Disziplinenwertung an 19., Rast an 22. Stelle.

Vlhova weist im Gesamtweltcup nach 27 der 33 Rennen einen Rückstand von 36 Punkten auf Lara Gut-Behrami auf. Ihr reicht ein 6. Platz, um die Tessinerin wieder als Leaderin abzulösen, die in Are nicht am Start ist. Im Slalom-Weltcup liegt Vlhova 45 Punkte vor Shiffrin und 70 Punkte vor Liensberger an der Spitze. Gisin (105 Punkte zurück) und Wendy Holdener (175) haben ebenfalls noch rechnerische Chancen auf die kleine Kristallkugel.

Am Samstag steht in Are ein weiterer Slalom auf dem Programm.