Vlhova gewinnt den Slalom – Holdener als beste Schweizerin auf Platz 4

Vlhova war im drittletzten Slalom des Winters zwei Zehntel schneller als Katharina Liensberger. Dritte wurde Mikaela Shiffrin, die sich trotz eines Fehlers knapp vor Wendy Holdener hielt.

Holdener fehlten als Vierte trotz starkem zweiten Lauf fünf Hundertstel zum dritten Slalom-Podest in Folge. Michelle Gisin konnte nicht ganz mit den aktuell besten Slalomfahrerinnen mithalten. Die Engelbergerin büsste im zweiten Durchgang zwei Positionen ein und wurde Siebte. Im 21. Rang klassierte sich Camille Rast.

Mit dem vierten Saisonsieg im Slalom, dem 20. Weltcupsieg insgesamt, holte Vlhova die Vorteile im Duell um die grosse Kristallkugel mit Gut-Behrami wieder auf ihre Seite. Den Rückstand von 36 Punkten verwandelte sie in einen Vorsprung von 64 Punkten, zudem steht in Are ein weiterer Slalom auf dem Programm. Der Start zum ersten Lauf am Samstag ist um 10.30 Uhr. Vlhovas Vorsprung auf Shiffrin in der Slalom-Wertung beträgt 85 Punkte.

Mélanie Meillard erlitt im Kampf um Qualifikation für das Finale der besten 25 einen Dämpfer. Der Neuenburgerin verpasste den zweiten Lauf als 40. deutlich. Ihr war beim Abstossen nach dem Start ein Missgeschick unterlaufen, das viel Zeit kostete.

Gut-Behrami ist in Schweden nicht im Start. Das nächste Rennen der Tessinerin ist am kommenden Mittwoch die Abfahrt am Weltcup-Finale in Lenzerheide.