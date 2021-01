Wegen Nebel – Super-G der Frauen auf der Kippe

Der Weltcup-Super-G der Frauen in Garmisch-Partenkirchen kann wegen Nebels nicht wie vorgesehen um 11 Uhr beginnen. Neue Startzeit ist 13.30 Uhr. Beim zweiten Super-G auf der Piste Kandahar handelt es sich um das letzte Weltcup-Rennen der Frauen vor den in einer Woche beginnenden Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo. Sollte das Rennen am Sonntag wegen Nebels nicht durchgeführt werden können, so bestünde auch eine Möglichkeit zur Verschiebung auf Montag.

Im ersten Super-G am Samstag hatte sich in Garmisch Lara Gut-Behrami überlegen durchgesetzt. Es war der dritte Sieg in Serie in dieser Disziplin für die 29-jährige Tessinerin.