Mit dem Klassiker in den kanadischen Rocky Mountains eröffnen nun endlich auch die Speedfahrer ihren Weltcupwinter. Topfavorit bei dieser ersten Abfahrt des Winters ist der Schweizer Beat Feuz. Der 32-Jährige hat die kleine Kristallkugel der Abfahrer in den letzten beiden Jahren gewonnen und könnte in dieser Saison einen historischen Hattrick landen. Die Abfahrt im Liveticker.