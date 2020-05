Die Sport-, Freizeit-, Pfadi- und Jubla-Lager erhalten neu 16 Franken pro Kind pro Tag. Leitungspersonen verdienen in einem solchen Lager allerdings meistens nichts – die Wochen und Monate, welche in der Feizeit in die Planung investiert werden, sind für die Leitenden von Jugendlagern mehr ein Hobby.

Wegen Corona ist das Polster aufgebraucht

«Trotzdem ist die Finanzierung der Sportcamps schwierig», sagt Sager. Die MS Sports AG macht in einem normalen Jahr einen kleinen Gewinn, der nur durch die Sponsoren und Stiftungsgelder möglich ist. «Gleichzeitig müssen die Camps gut ausgelastet sein, um diesen Gewinn tatsächlich zu realisieren», sagt Mario Sager.

Die Firma befinde sich finanziell nicht in einer sehr komfortablen Lage. In den letzten Jahren konnte man zwar ein gewisses finanzielles Polster aufbauen. «Dieses ist wegen Corona nun aber bereits wieder aufgebraucht», sagt Mario Sager. Die Camps in den Frühlingsferien wurden abgesagt, dadurch fallen die Einnahmen von März bis Mai weg. Sämtliche Mitarbeitenden befinden sich in Kurzarbeit.

«Wünschen uns eine Aussprache»

«Durch die Verweigerung der Beiträge von Jugend und Sport haben wir gegenüber den kantonalen Sportämtern und anderen Lagerorganisatoren einen Wettbewerbsnachteil», sagt Mario Sager. Er hofft, dass man nun, nach der Erhöhung der Beiträge für J+S, nochmals mit dem Bund zusammensitzen könnte. «Wir hoffen auf eine Änderung der Beitragsregel und eine Aussprache mit den Verantwortlichen.» Dafür tagt die gesamte Camp-Branche am 3. Juni in Sursee.