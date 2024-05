Witzig führt starke Mannschaft an – die Spielernoten des FCSG

FM1-Today-Teamdurchschnitt: 4,9.

Fazit: Taktisch sehr klug geht die Elf von Peter Zeidler die Aufgabe auf der Schützenwiese an, wo der FC St. Gallen in jüngerer Vergangenheit in vier Anläufen noch nie auch nur einen Punkt mitnehmen konnte. Die Espen variieren ihr Spiel, zwischen dominante Ballbesitzphasen mit hohem Pressing streuen sie im richtigen Moment immer wieder auch Verschnaufpausen ein, in denen sie den Gegner kommen lassen, aber stark und solidarisch hinter dem Ball stehen.