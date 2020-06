Ungefähr zehn Kinder zwischen fünf und acht Jahren sind zum Schnuppertraining am Donnerstagabend in Wildhaus erschienen. Einige von ihnen standen vorher noch nie auf den Skispring-Ski. «Ich habe keine Angst», sagt die siebenjährige Livia, «manchmal fühlt es sich zwar an, als wäre es mega hoch, wenn man aber unten ist, ist es gar nicht mehr hoch».

Das Ausziehen der Ski sei schwierig, sagt ein anderes Mädchen. Ein Bub meint: «Das Landen ist nicht ganz einfach. Man muss die Hände ins Gras halten, dann verbäsets einen nicht.» Der kleine Michael ergänzt: «Abdrücken ist wichtig. Abdrücken und dann nicht umfallen.»