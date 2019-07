Sportlerin befreit sich aus Entführung

Es hört sich an wie ein schlechter Film, was Sportlerin Nathalie Birli erlebte. Die 27-Jährige brach am Dienstagabend gegen 16.30 Uhr zu einer Trainingsfahrt mit dem Velo auf. Eine Stunde wollte sie wegbleiben, doch sie kam nicht nach Hause. Ihr Lebenspartner alarmierte gegen 21 Uhr die Polizei.

Während dieser Zeit durchlebte die frischgebackene Mutter wohl die Hölle: Sie wurde absichtlich von einem Autofahrer angefahren, gefesselt, verprügelt und entführt. Der Täter wollte sie anschliessend in einer Badewanne ertränken. Wie «oe24.at» schreibt, redete die Sportlerin auf ihren Entführer ein, während dieser mit einem Messer vor ihr herumfuchtelte.

Schliesslich konnte sie den Täter überzeugen, ihr die Fesseln abzunehmen. Er fuhr sie sogar zurück nach Hause. Birli wurde dann mit einem gebrochenen Arm und Kopfverletzungen ins Spital gebracht.

Mithilfe des Velo-Computers konnte die Polizei den Tatort ermitteln und den 33-jährigen Entführer festnehmen. Er sei der Polizei bekannt, fiel jedoch zuvor nie durch Gewalttaten auf. «Er ist psychisch krank», sagt ein Ermittler.

(red.)