Sprung vom brennenden Boot in den Genfersee

Das Feuer breitete sich vom Bug auf das ganze Schiff aus - es wurde völlig zerstört. Die beiden Bootinsassen wurden mit Verbrennungen in Spital eingeliefert. © Keystone

Ein kleines Motorboot mit zwei Insassen an Bord hat am Dienstagmittag auf dem Genfersee Feuer gefangen. Die beiden konnten sich mit einem Sprung ins Wasser retten. Sie wurden mit Verbrennungen am Unterkörper ins Spital eingeliefert. Ihr Leben sei nicht in Gefahr, teilte die Kantonspolizei mit.