SRF zieht sich vom WEF zurück

Das SRF und die Produktionsfirma TPC müssten das Budget 2019 um insgesamt 30 Millionen Franken reduzieren. Darunter leidet unter anderem auch das WEF in Davos, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt.

Nur noch ein marginales Live-Programm würde vom WEF gesendet. Die «SRF live Debate», eine moderierte Debatte am WEF, sei die einzige Live-Sendung, an der das SRF festhalte.

Vergangenes Jahr berichtete das Schweizer Fernsehen zu einem grossen Teil live vom WEF, unter anderem wurde die Ankunft von US-Präsident Donald Trump über mehrere Stunden live begleitet. Die Techniker und Journalisten bleiben dieses Jahr in Zürich, nur ein Bruchteil wird sich nach Davos begeben.

Laut der «NZZ am Sonntag» freue sich die Konkurrenz über das Vorgehen bereits. So sieht etwa der englischsprachige Wirtschaftssender CNN Money Switzerland in dem Rückzug des SRF vom Davoser WEF eine Chance für sich. Der englischsprachige Sender werde vier Tage live vom WEF berichten und dafür mehr als 100’000 Franken einsetzen, sagt der Gründer Christophe Rasch zur «NZZ am Sonntag».

(SDA/enf)