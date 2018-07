St. Gallen und Xamax gewinnen

Am 22. Juli 2017 waren die Young Boys in Bern der erste Bezwinger des FCB gewesen, diesmal hiess er FC St. Gallen. Die Ostschweizer kamen durch einen leicht abgefälschten Schuss des ehemaligen Baslers Marco Aratore in sprichwörtlich letzter Sekunde zu einem 2:1-Auswärtserfolg.

Grosses vorgenommen

«Wir haben uns Grosses vorgenommen gegen den FC Basel, was nicht selbstverständlich ist. Schlussendlich haben wir 2:1 gewonnen, was uns alle sehr freut» , sagt Dejan Stojanovic zu FM1Today. Der Sieg war verdient. Dieser Meinung ist auch der Torhüter der Espen.

Erstes Spiel als Captain für Hefti erfolgreich

Silvan Hefti hat mit seine jungen zwanzig Jahren sein erstes Spiel als Captain absolviert. Dementsprechend zufrieden ist er mit dem Ergebnis: «Wir sind überglücklich über den Sieg. Das Drama bis zur letzten Minute hätte es aber nicht unbedingt gebraucht», sagt Hefti. Im Spiel selbst war Silvan Hefti gar nicht wirklich bewusst, dass er nun Captain ist. «Teilweise habe ich es gemerkt aber wenn man in der Ballaktion ist, merkt man es nicht», sagt er dazu.

Xamax kann ebenfalls stolz sein

Neuchâtel Xamax zeigte im ersten Auftritt in der höchsten Liga seit Dezember 2011 eine beherzte Leistung. Die Neuenburger bezwangen den FC Luzern auswärts 2:0, wobei sie in beiden Halbzeiten je einmal trafen.

Super League. 1. Runde. Samstag: Basel – St. Gallen 1:2 (0:0). Luzern – Neuchâtel Xamax 0:2 (0:1). – Sonntag. 16.00 Uhr: Sion – Lugano. Young Boys – Grasshoppers. Zürich – Thun.

(SDA)